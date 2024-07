MotoGP oggi in tv, GP Germania 2024: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 6 luglio, giornata piuttosto intensa al Sachsenring, sede del round del Motomondiale 2024. Sul tracciato tedesco assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto difficile da interpretare per il disegno particolare: un layout sinistrorso in cui dover però affrontare l’insidiosa curva-11, con temperature sulla gomma anteriore non ottimale.

Ne ha pagato le spese ieri Marc Marquez, uscito piuttosto acciaccato dal primo giorno di prove. Non è un caso che l’asso spagnolo sarà costretto a partire dalla Q1. Difficoltà nel trovare il giusto feeling con la Ducati Gresini, nonostante ci si trovi in uno feudi dell’iberico, citando le sue 11 vittorie nelle varie classi a cui ha preso parte nella propria carriera.

Nel confronto iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, quest’ultimo sembra avere qualcosa in più nel time-attack, mentre Pecco ha trovato maggiori risposte sul passo gara. Oggi sarà fondamentale per il piemontese mettere insieme i pezzi del puzzle e mettersi in scia a chi comanda. Ieri il migliore è stato l’altro spagnolo Maverick Vinales su Aprilia. Da capire se la moto di Noale confermerà la propria velocità su pista ancor più gommata.

Il sabato del GP di Germania, tappa del Motomondiale 2024, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW, ivi compresa Gara-1 della MotoE, mentre Gara-2 sarà trasmessa in differita dalle 17.00. Su Sky Sport Uno (201) assisteremo alla diretta delle prove libere delle tre classi, alle qualifiche solo della MotoGP e alla Sprint Race della classe regina.

Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi, alla Sprint Race della massima cilindrata a Gara-1 della MotoE. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne e di Gara-2 di MotoE.

MOTOGP OGGI IN TV, GP GERMANIA 2024

Sabato 6 luglio

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.15, MotoE, Gara 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 16.10, MotoE, Gara 2 – Differita dalle 17.00 su Sky Sport MotoGP (208)

Diretta Live testuale: OA Sport

