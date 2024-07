MotoGP, Marc Marquez: “Devo essere perfetto se voglio battere Bagnaia e Martin al Sachsenring”

Spezzare la maledizione. Ci proverà Marc Marquez nel suo amato Sachsenring. 1000 giorni senza vittorie per il Cabroncito e nel prossimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, in Germania, la chance di fare bene. La pista tedesca è una sorta di feudo dell’assso iberico, considerando le sue 11 affermazioni: una in Moto3, due in Moto2 e ben otto in MotoGP. Un filotto dal 2010 al 2019 e poi nel 2021 prima dei suoi guai fisici.

“Le aspettative sono migliori rispetto a quelle di Assen, ma se avrò un week end di perfetto potrò lottare con Pecco Bagnaia e Jorge Martin per vincere. Cercheremo di fare il massimo, vedremo se il Sachsenring mi aiuterà in questo senso. Arrivare su un circuito che ti piace, ti permette di essere più consapevole delle aspettative che hai. Le aspettative reali sono quelle che ho detto prima. È una pista in cui ho vinto tanto, ma adesso è importante il presente, non il passato“, ha sottolineato Marquez in conferenza stampa.

“In passato ero velocissimo nelle curve a sinistra e non ero male nemmeno a destra. Ora in quelle a destra ho un po’ più di difficoltà e sto provando a guardare i dati per capire. Ho provato anche a cambiare lo stile di guida. Il fatto che qui siano quasi tutte curve a sinistra potrebbero aiutarmi un po’ ad avvicinare Pecco e Jorge“, ha precisato lo spagnolo.

In conclusione, parlando delle differenze tra Ducati GP23 e GP24, il pilota del Team Gresini ha detto: “In alcuni tracciati hanno più problemi, su altri meno. Noi abbiamo iniziato a ricevere alcune cose, come un nuovo pacchetto aerodinamico. Non sono riuscito a provarlo, ma comunque mi concentro sul nostro pacchetto e credo sia competitivo“.