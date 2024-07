MotoGP, Jorge Martin: “Sono già proiettato alla Sprint Race e sarà tosta. Bagnaia è velocissimo”

Qualifiche convulse al Sachsenring (Germania), tappa del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito teutonico tanto caldo e molte cadute nel time-attack. Il layout sinistrorso non fa lavorare in maniera ideale le gomme e di conseguenza il rischio dei crash è molto alto. Si deve registrare soprattutto quanto accaduto a Maverick Viñales (settimo al termine), protagonista di un brutto highside in sella l’Aprilia ufficiale.

Lo spagnolo Jorge Martin ha ottenuto il miglior tempo del time-attack in 1:19.423 a precedere le due Aprilia del Trackhouse Racing del portoghese Miguel Oliveira (+0.048) e dello spagnolo Raul Fernandez (+0.220). In quarta posizione Francesco Bagnaia, sulla Ducati Factory, a 0.326 e costretto a rallentare nel suo miglior tentativo a causa delle bandiere gialle per quanto detto su Viñales.

Per l’iberico si tratta della quarta p.1 stagionale, dando seguito all’ottimo feeling che si era notato nelle libere e citando le affermazioni dell’anno scorso del sabato e della domenica. Un Martin già proiettato alla Sprint, con un po’ di pensieri: “Non penso molto a questa pole, perché c’è una gara da affrontare. Stiamo soffrendo con le gomme e vediamo cosa si può fare“, le sue prime parole ai microfoni di Sky Sport.

“Non mi sento al 100%, ma forse è un problema comune a tutti quello delle mescole. Sarà da gestire. Bagnaia? Lui ha un passo velocissimo e quindi me lo aspetto sicuramente in lotta per la vittoria. Credo anche Bastianini vada forte, di sicuro sarà una Sprint tosta“, ha aggiunto l’iberico della Ducati Pramac.

Da sottolineare che Marc Marquez, anche per un agire decisamente discutibile di Stefan Bradl nella Q1, partirà dalla 13ª casella e sarà costretto a rimontare, su di un tracciato che l’ha visto vincitore 11 volte, considerando tutte le classi.