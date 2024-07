MotoGP, i precedenti di Marc Marquez al Sachsenring. Il padrone indiscusso della pista tedesca

Non è ancora tempo di pensare alle vacanze estive per il Mondiale di MotoGP 2024. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, vivremo il Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione. Si correrà, come tradizione, sul tracciato del Sachsenring per una tappa che potrebbe vedere il sorpasso al vertice di Francesco Bagnaia su Jorge Martin.

Spettatore interessato, il terzo incomodo: Marc Marquez. Lo spagnolo, infatti, è ancora in lizza per il titolo e vuole sfruttare al massimo la “sua” pista. I numeri parlano chiaro. Lo spagnolo in Sassonia ha vinto per 11 volte consecutive in ogni classe. Andiamo a ripercorrere questi precedenti.

I PRECEDENTI DI MARC MARQUEZ NEL GP DI GERMANIA

2008 – L’esordio di Marc Marquez nel Gran Premio di Germania arriva nel 2008 nella classe 125. Il 15enne spagnolo chiude al nono posto a 33.0 secondi da Mike Di Meglio che vince la gara davanti a Stefan Bradl e Gabor Talmacsi.

2009 – Seconda apparizione al Sachsenring per il numero 93 che, tuttavia, non va oltre il 16° posto a quasi un giro nella corsa vinta da Julian Simon davanti a altri quattro spagnoli (Sergio Gadea e Joan Olivé sul podio).

2010 – Terzo tentativo e primo successo per il nativo di Cervera in Germania. Gara dominata in lungo ed in largo con un vantaggio di 17.5 secondi su Tomoyoshi Koyama, mentre Sandro Cortese è terzo a 18.2.

2011 – Marc Marquez sale in Moto2 e vince la seconda gara di fila in terra teutonica. Lo spagnolo precede Stefan Bradl per soli 896 millesimi, mentre chiude il podio Alex De Angelis a 1.3.

2012 – Secondo anno nella classe mediana e terzo successo di fila in Germania per il classe 1993. Vittoria netta con 2.0 su Mika Kallio e 2.5 ancora su Alex De Angelis.

2013 – Primo anno in MotoGP per l’iberico e quarta vittoria consecutiva al Sachsenring. Il portacolori della Honda vince con 1.5 su Cal Crutchlow e 9.6 su Valentino Rossi che chiude il podio.

2014 – Arriva la quinta vittoria consecutiva per MM in Germania. Successo tutto in salsa spagnola con Dani Pedrosa al secondo posto a 1.4, mentre Jorge Lorenzo è terzo a 10.3.

2015 – Altro giro, altro successo per Marc Marquez. Sesta vittoria di fila al Sachsenring per il pilota spagnolo. Secondo ancora una volta Dani Pedrosa a 2.2, mentre Valentino Rossi sale sul podio a 5.6.

2016 – Marc Marquez vince in scioltezza la settima gara di fila in Germania con distacchi amplissimi su tutti. Cal Crutchlow è secondo a 9.8 secondi, mentre Andrea Dovizioso sale sul gradino più basso del podio a 11.6.

2017 – Ottava vittoria consecutiva per il Cabroncito che precede per 3.3 secondi Jonas Folger, mentre al terzo posto conclude Dani Pedrosa a 11.5.

2018 – Marc Marquez dice 9! Nono trionfo di fila sulla pista della Sassonia con 2.1 secondi su Valentino Rossi, mentre completa il podio Maverick Vinales a 2.7.

2019 – Doppia cifra per lo spagnolo che vince la gara numero 10 in terra teutonica. Comoda affermazione con 4.5 su Maverick Vinales e 7.7 su Cal Crutchlow.

2020 – Assente per infortunio

2021 – Dopo un anno di assenza arriva il successo numero 11 nonostante una condizione non ottimale. Il portacolori della Honda vince con 1.6 su Miguel Oliveira e 6.7 su Fabio Quartararo.

2022 – Assente per infortunio

2023 – Marc Marquez torna a gareggiare al Sachsenring e, con una Honda in crisi nera, chiude 11° nella Sprint Race vinta da Jorge Martin (davanti a Francesco Bagnaia e Jack Miller), mentre nella gara lunga non prende il via dopo le cadute del weekend.