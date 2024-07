MotoGP, GP Germania 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 5-7 luglio al Sachsenring

Il Motomondiale 2024 prosegue senza soluzione di continuità: prima della pausa di un mese che porterà al ritorno a Silverstone a inizio agosto, si corre in Germania sul circuito del Sachsenring, ormai entrato fra i classici della MotoGP.

Si arriva a questo appuntamento sulla scorta di un weekend dominato da Francesco Bagnaia che ha fatto l’en-plein tra Sprint Race e gara della domenica, portarsi ad appena dieci punti nella classifica piloti da Jorge Martin. Un ritardo che potrebbe ulteriormente assottigliarsi questo fine settimana, anche se lo spagnolo si è sempre trovato bene in Germania.

Di seguito il calendario completo, gli orari, il programma tv e streaming e in chiaro di tutte le sessioni del Gran Premio di Germania al Sachsenring dal 5 al 7 luglio. La diretta live testuale di ogni turno sarà garantita da OA Sport.

MOTOGP – PROGRAMMA GP GERMANIA 2024

VENERDÌ 5 LUGLIO

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere

Ore 13.15-13.50, Moto3, P1

Ore 14.05-14.45, Moto2, P1

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 6 LUGLIO

Ore 08.40-09.10, Moto3, P2

Ore 09.25-09.55, Moto2, P2

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, Sprint Race

DOMENICA 7 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 09.40, Warm-up MotoGP

Ore 11.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP GERMANIA 2024 IN TV

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) tutte le sessioni, palinsesto da definire su Sky Sport Uno (per gli abbonati), TV8 per le qualifiche e la Sprint Race (in chiaro)

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutte le sessioni, tv8.it per qualifiche e gara

Diretta live testuale: OA Sport

Su TV8 la differita della gara di Moto3 andrà in onda alle 13.00, Moto2 alle 14.15 e MotoGP alle 16.00.