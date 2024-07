MotoGP, Gino Borsoi sulla caduta di Martin: “Sta a me trovare la chiave in questi momenti”

Gino Borsoi ci mette la faccia. Il Team Principal della Ducati Pramac è intervenuto a seguito del GP della Germania contrassegnato dalla caduta clamorosa di Jorge Martin che, a due giri dalla fine, è uscito di scena mentre si trovava in testa cedendo il passo a Francesco Bagnaia, vincitore della gara e adesso anche nuovo leader della classifica piloti con dieci punti di distacco.

La caduta, come ammesso dallo stesso pilota, è simile a quella del Mugello e di Jerez De La Frontera. Un fattore che porterà il team satellite della Ducati a interrogarsi su quanto successo, così come confermato da Borsoi stesso ai microfoni di Sky Sport Italia:

“Pecco è sempre bravo, soprattutto la domenica – ha detto Borsoi – Oggi ha recuperato una situazione difficile dopo un weekend dove è apparso leggermente in ritardo. Io credo che quanto le cose non vanno del tutto bene occorre vedere cosa succede all’interno del team e capire. Personalmente non ho ancora trovato la chiave per comprendere gli errori di Jorge. Sta a me dare la svolta in questi momenti; è proprio in queste situazioni che deve venire fuori il lavoro di squadra”.

Il Team Principal ha quindi proseguito: “Abbiamo già fatto un check, abbiamo verificato ma non abbiamo notato nulla di strano; Jorge era anche più lento rispetto al giro precedente seppur un po’ più inclinato. Sia lui che Pecco, che sono di un’altra categoria, giravano al limite. E quando si corre al limite queste cose possono capitare“.