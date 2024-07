MotoGP, Francesco Bagnaia: “Voglio vincere anche al Sachsenring ma la battaglia sarà notevole”

Francesco Bagnaia è carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring andrà in scena l’ultima tappa del calendario prima delle vacanze estive, per cui l’occasione giusta per chiudere in bellezza la prima parte di annata e godersi nel migliore dei modi il break di luglio.

Si tornerà a gareggiare, infatti, solamente nel weekend del 2-4 agosto in concomitanza con il Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone, per cui la gara della Sassonia metterà in palio 37 punti pesantissimi. Dopo le doppiette di Mugello e Assen, il portacolori del team Ducati Factory vuole proseguire in questo suo ottimo trend, provando il sorpasso su Jorge Martin in classifica generale, distante ormai solamente 10 punti (200 contro 190).

Nel corso della conferenza stampa odierna, che ha dato il via al fine settimana in terra teutonica, il due-volte campione del mondo inizia da quanto avvenuto nel 2023: “Ci proveremo ma non sarà facile. Un anno fa siamo andati forte nella gara lunga ma non sono riuscito a vincere perchè Jorge Martin è stato più veloce e bravo in difesa. Non ero al 100% del mio potenziale, anche fisico per colpa della caduta di Le Mans, ma penso che anche quest’anno potremo vivere una bella battaglia. Il tracciato favorisce le Ducati. Anni fa era uno dei peggiori per la nostra moto, ora invece è l’opposto dato che riusciamo a gestire le curve nel migliore dei modi”.

Il pericolo pubblico numero 1 al Sachsenring è sempre Marc Marquez, vincitore 11 volte sulla pista tedesca: “Il potenziale per lottare per la vittoria c’è, ma sappiamo come Marc Marquez in questa pista sia eccezionale. La competizione sarà rovente, sarà importante seguire il suo andamento per capire anche il nostro livello”.

Solitamente “Pecco” racconta di saper resettare dopo un weekend negativo per rilanciarsi. Succede la stessa cosa anche dopo un fine settimana positivo? “Vengo da 3 weekend molto buoni contando tutto. A Barcellona stavo vincendo la Sprint Race poi sono caduto nel corso dell’ultimo giro e ho lasciato punti sul terreno. Da quel momento in avanti ho vinto tutte e 5 le corse disputate, aggiungendo Mugello e Assen. A livello di feeling con la moto mi sono trovato sempre meglio, giro dopo giro, e questo aspetto mi ha dato grande motivazione. Nelle ultime uscite, inoltre, ho cambiato il mio approccio al weekend e ha funzionato. Per questo voglio proseguire in questo modo”.