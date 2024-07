MotoGP, Bagnaia fa mea culpa: “Fatto un errore strategico, Martin l’ha capito subito”

Francesco Bagnaia ha concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Sachsenring il portacolori del team Ducati Factory ha messo in scena una grande partenza, salendo subito in vetta, ma venendo poi superato da Jorge Martin e Miguel Oliveira che sono andati a completare il podio.

“Martinator” infatti ha vinto la gara del sabato con 676 millesimi di margine su Miguel Oliveira, mentre è terzo “Pecco” a 1.311. Quarta posizione per il suo vicino di box Enea Bastianini a 1.458, quinta per Franco Morbidelli a 5.600, mentre Marc Marquez (scattato dalla 13a casella della grigia) è risalito fino al sesto posto a 6.2, con Maverick Vinales settimo ed in scia. Ottavo Brad Binder a 9.0, nono Alex Marquez a 9.2, quindi decimo Marco Bezzecchi a 10.8.

Al termine della gara su distanza ridotta il pilota due-volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La mia Sprint Race? Sono partito molto bene. Appena ho visto che Oliveira avrebbe provato l’attacco a Martin in curva 1, ho pensato che sarebbero finiti larghi di traiettoria. A quel punto mi sono preparato per tagliare all’interno e la strategia è stata perfetta. A quel punto ho provato a gestire gara e gomma posteriore per arrivare in fondo in condizioni ancora migliori. Jorge l’ha capito e l’ha sfruttato dando il massimo, passandomi e scappando”.

Il pilota torinese prosegue nel suo racconto: “Sicuramente si è rivelato un mio errore aver gestito troppo, tanto prima o poi le gomme calano a tutti. Dopo che sono sceso in terza posizione ho provato in ogni modo a rifarmi, ma ormai non era più possibile con l’anteriore che non dava il suo massimo. La pista poi non dà una mano, è molto complicata, non ti dà chance di sorpassare o preparare al meglio le gomme. Diciamo che la giornata non è andata tutta liscia nel complesso”.