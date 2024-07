MotoGP, fioccano le cadute al Sachsenring: doloranti Marquez e Di Giannantonio

Sono fioccate le cadute nel corso delle pre-qualifiche del GP di Germania, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. Nei primi minuti, infatti, sono finiti a terra Marc Marquez e Marco Bezzecchi: il centauro romagnolo è andato dritto in curva 11 e ha rimediato una brutta botta, riuscendo comunque a rialzarsi da solo sulle proprie gambe; il fuoriclasse spagnolo è finito a terra nello stesso tratto di pista.

Nella parte centrale della sessione è stato Fabio Di Giannantonio a cadere in curva 1: si è toccato la spalla sinistra e si è temuto per la sua clavicola, tra l’altro la sua moto è finita sopra i materassini protettivi ed è stata esposta la bandiera rossa per fermare temporaneamente la sessione (interrotta per una dozzina di minuti). Secondo il medico non dovrebbe essere nulla di grave e non dovrebbe esserci nulla di rotto.

I tre piloti sono poi riusciti a rimontare in sella dopo un transito ai box e hanno proseguito il turno di prove sul tracciato in terra tedesca, anche se gli uomini della Ducati (Marquez con il Team Gresini, Di Giannantonio e Bezzecchi con la VR46) erano ancora un po’ scossi.