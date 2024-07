MotoGP, Enea Bastianini: “Ancora un podio mancato nella Sprint. Domani la gomma media mi aiuterà”

Enea Bastianini ha mancato di un soffio il podio nella Sprint Race del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring il portacolori del team Ducati Factory ha gareggiato con la consueta intelligenza, provando a risalire verso il podio nella seconda parte della corsa, ma le posizioni di testa non sono mutate.

Jorge Martin ha vinto la gara con 676 millesimi di margine sul sorprendente Miguel Oliveira, mentre è terzo Francesco Bagnaia a 1.311. Quarta posizione proprio per Enea Bastianini a 1.458, quinta per un ritrovato Franco Morbidelli a 5.600, mentre Marc Marquez è risalito fino al sesto posto a 6.2 con Maverick Vinales settimo in scia. Ottavo Brad Binder a 9.0, nono Alex Marquez a 9.2, quindi decimo Marco Bezzecchi a 10.8.

Al termine della gara su distanza ridotta il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Una gara difficile. Io sinceramente mi sentivo bene, ma dopo 3-4 giri ho subito un grosso calo della gomma anteriore. Poi ho visto anche gli altri subivano un drop delle gomme, per cui mi sono detto ‘vediamo, proviamo ad attaccare’. Purtroppo, però, quando sono arrivato in scia di “Pecco” non ne avevo più per attaccarlo. Ogni volta che mi avvicinavo lui riusciva ad allungare. Ha fatto così tutta la gara. Un po’ mi dispiace com’è andata, ho fatto quarto ancora una volta nella Sprint Race. Peccato”.

Ultima battuta in vista della gara di domani: “Oggi ho visto che ho avuto bisogno di un po’ di giri per prendere il ritmo giusto. Certamente partire nono non mi ha dato una mano, ma evidentemente in qualifica non mi va mai bene. Ad ogni modo domani la temperatura sarà più fresca, avremo 30 giri a disposizione e la gomma media potrebbe darmi una mano”.