MotoGP, cancellato il GP del Kazakistan: ci sarà un doppio appuntamento a Misano nel calendario

Il Motomondiale è fermo per la consueta pausa estiva e i piloti stanno ricaricando le pile per ripresentarsi al via al meglio possibile. Dal 2 al 4 agosto si tornerà a competere a Silverstone (Gran Bretagna) su uno dei circuiti più tecnici e complicati dell’intero calendario. A proposito di elenco di appuntamenti non ci sarà l’appuntamento in Kazakistan.

La FIM, IRTA e Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione del week end kazako, per problemi operativi e logistici legati alle precedenti inondazioni nella regione. Per questo è stato impossibile per l’organizzazione garantire la disputa dell’evento nel 2024. Di conseguenza, ci sarà un cambio di programma per quanto concerne gli impegni del Circus delle due ruote.

Assisteremo a una doppia tappa a Misano. Dal 6 all’8 settembre si terrà il 13° fine-settimana sul circuito Marco Simoncelli. Ci sarà poi dal 20 al 22 del mese citato il 14° round sempre nella medesima sede, per il GP dell’Emilia-Romagna.

Una decisione per favorire le squadre nella gestione dei preparativi da una gara e all’altra senza spostamenti significativi e anche comoda per chi deve fare i conti con lo schedule del Motomondiale.