Moto3, Nepa il più veloce del venerdì al Sachsenring. In scia Ortolà e Alonso, bene anche Lunetta

Stefano Nepa batte un colpo e chiude il venerdì del Sachsenring con il miglior tempo assoluto nella P1 del Gran Premio di Germania 2024, valevole come nono round stagionale del Mondiale Moto3. L’azzurro del team MTA ha stoppato il cronometro in 1’25″283, sfiorando il record della pista tedesca e candidandosi ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del fine settimana.

Subito alle spalle del nostro portacolori si sono inseriti tre big della categoria come Ivan Ortolà, 2° a soli 31 millesimi dalla vetta, il leader del campionato David Alonso, 3° a 64 millesimi proprio grazie all’ultimo giro, e Collin Veijer, 4° a 96 millesimi con l’Husqvarna. Distacco minimo anche per la Honda Leopard di Angel Piqueras, 5° a 115 millesimi dalla testa.

Tutti gli altri, a partire dal sesto posto di Taiyo Furusato, accusano invece dai tre decimi in su di gap dalla prestazione di Nepa. Virtualmente qualificati in Q2 (in attesa della P2 di domattina, che sarà decisiva in tal senso) anche altri due italiani, con Luca Lunetta 12° a 0.559 e Matteo Bertelle 14° a 0.581. Dovranno risalire la china invece sabato mattina Filippo Farioli 20° a 1.052, Nicola Carraro 21° a 1.062 e Riccardo Rossi 22° a 1.101.

CLASSIFICA P1 GP GERMANIA MOTO3 2024

1 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP – MTA KTM 1’25.283 13 15 217.3

2 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM 1’25.314 13 16 0.031 0.031 215.5

3 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1’25.347 8 8 0.064 0.033 217.3

4 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’25.379 16 17 0.096 0.032 215.5

5 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1’25.398 17 19 0.115 0.019 217.3

6 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’25.589 12 19 0.306 0.191 215.5

7 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’25.678 19 19 0.395 0.089 215.1

8 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’25.695 16 20 0.412 0.017 215.1

9 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 1’25.726 15 17 0.443 0.031 214.2

10 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’25.732 12 14 0.449 0.006 218.1

11 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1’25.741 16 20 0.458 0.009 214.2

12 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’25.842 14 15 0.559 0.101 214.7

13 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1’25.850 15 16 0.567 0.008 217.3

14 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1’25.864 17 18 0.581 0.014 216.0

15 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA 1’25.899 11 14 0.616 0.035 215.1

16 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’25.923 13 18 0.640 0.024 218.6

17 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1’25.956 13 16 0.673 0.033 216.0

18 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA 1’26.231 15 16 0.948 0.275 213.4

19 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1’26.233 17 18 0.950 0.002 213.8

20 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’26.335 14 15 1.052 0.102 213.4

21 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP – MTA KTM 1’26.345 18 19 1.062 0.010 217.3

22 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 1’26.384 12 16 1.101 0.039 216.4

23 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1’27.620 12 19 2.337 1.236 214.2

24 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1’27.744 2 2 2.461 0.124 215.1

25 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1’27.912 11 18 2.629 0.168 213.4

26 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’28.186 8 11 2.903 0.274 216.0