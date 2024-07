Moto3: Alonso al Sachsering per tentare lo strappo. Ma sono tante le incognite

Tornare in top 3 dopo un weekend costretto a rincorrere. Non può che essere questo l’obiettivo di David Alonso, pronto a tornare on the track questo fine settimana per il GP della Germania, appuntamento numero nove del Motomondiale 2024 di Moto3 di scena nel mitico circuito del Sachsenring.

Il leader del Mondiale è infatti reduce dalla prestazione complicata di Assen, dove ha faticato in ogni singola sessione del fine settimana, culminata con la quinta posizione finale. Un risultato certamente positivo considerate le premesse e soprattutto il piazzamento del diretto avversario, Daniel Holgado, undicesimo al termine di una prova cominciata bene salvo esaurirsi strada facendo.

Oggi Alonso e Holgado sono separati da trentanove punti. L’occasione quindi per il colombiano è ghiotta: un dominio sul circuito teutonico potrebbe consentirgli di allargare ancora il proprio vantaggio prima della pausa estiva. Ma non sarà facile. Lo spagnolo infatti lo scorso anno ha centrato la terza posizione lasciandosi davanti soltanto Deniz Oncu e Aymu Sasaki, il sudamericano si è invece dovuto accontentare della quinta piazza. Oggi però la storia è diversa.

Guai infatti a sottovalutare altri piloti forgiati da quanto successo in Olanda: uno su tutti un brillantissimo Ivan Ortolà, trionfatore in volata su Collin Veijer, senza dimenticare tra gli italiani anche il convincente Luca Lunetta che, dopo la storica sesta posizione di sette giorni fa, vuole alzare l’asticella ed andare a caccia del primo podio in carriera. Sarà un weekend per palati fini.