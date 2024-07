Monaco non è tenero con Sinner: “Non butta il cuore oltre l’ostacolo. Errore di valutazione sulle Olimpiadi”

Il forfait di Jannik Sinner alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stato il tema al centro dell’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Guido Monaco, telecronista di Eurosport, si è soffermato sulla vicenda: “Tutti noi siamo molto dispiaciuti. La gestione dell’atleta Sinner è molto prudente. A oggi il team Sinner e il giocatore, se devono scegliere tra la salute assoluta e il non rischiare niente scelgono la seconda via: la Coppa Davis e le Olimpiadi sono discretamente meno importanti degli altri tornei o nell’arrivare al meglio in uno Slam”.

L’esperto di tennis ha proseguito: “Lui non butta il cuore oltre l’ostacolo, non gioca da mezzo infortunato o mezzo malato in determinati eventi, o li gioca solo se non rischia di inficiare appuntamenti che ritiene più importanti. Magari Sinner è a casa con due tonsille così che magari non riesce neanche a parlare, questo non lo sappiamo. Forse in determinate situazioni gestiscono le cose in un modo tale che non è il massimo per fare piacere l’atleta alla gente. Sono due Olimpiadi un po’ rinunciate in maniera goffa. Ci sono 64 giocatori in tabellone, hanno rinunciato Hurkacz per operazione e Rune, lui ha rinunciato da numero 1 in tabellone di singolare e di doppio“.

Guido Monaco ha ulteriormente approfondito: “Presumo che le Olimpiadi non siano al centro della sua programmazione, al di là delle dichiarazioni di facciata. Quest’anno un oro olimpico è paragonabilissimo a uno Slam, se ha messo come primo obiettivo numero 1 a fine stagione e US Open piuttosto che le Olimpiadi ha commesso, per me, un errore di valutazione. Se non poteva giocare stiamo parlando del nulla. Non è vero che le Olimpiadi non le senti se sei uno strapagato, basta guardare Team USA nel basket. Molti capiscono l’impatto che le Olimpiadi possono avere sulle proprie carriere, altri no“.

Sui pronostici di medaglia in vista dei Giochi: “Qualcuno poteva ipotizzare che l’Italia potesse andare a medaglia in ogni torneo con Sinner presente. La medaglia del doppio maschile non è in ghiaccio, se Bolelli e Vavassori la conquistano fanno una grande impresa. Jasmine Paolini ha fatto due finali di fila e ora ne fa un’altra? Molto difficile. Faccio fatica a mettere Musetti tra i primi quattro. Prepariamoci a zero medaglie: se arriva una medaglia è un buon risultato, se ne arrivano due è una grande festa, se ne arrivano di più andiamo a fare i fuochi d’artificio. Musetti è quello che ha più chance, ma Bolelli e Vavassori se la meriterebbero e spererei in loro“.