Milena Baldassarri, Olimpiadi Parigi 2024 ginnastica ritmica: scheda e giorni di gara

Seconda partecipazione a cinque cerchi per Milena Baldassarri, che si era ben distinta nel giro completo a Tokyo. La romagnola si è confermata su ottimi livelli negli ultimi tre anni e ha meritato la conferma: per la prima volta nella storia ci saranno due individualiste italiane ai Giochi. Sofia Raffaeli si giocherà una medaglia, mentre la 22enne nativa di Ravenna proverà a entrare in top-10.

Nome: Milena

Cognome: Baldassarri

Luogo e data di nascita: Ravenna, 16 ottobre 2001

Sport e disciplina: ginnastica ritmica (individuale)

Quando gareggia: Giovedì 8 agosto (qualificazioni), eventuale venerdì 9 agosto (finale)