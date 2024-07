Mauro De Filippis, Olimpiadi Parigi 2024 tiro a volo: scheda e giorni di gara

Seconda olimpiade consecutiva per Mauro De Filipps, specialista del trap che ha staccato il pass nominale per Parigi 2024 vincendo i Giochi Europei di Cracovia. Stiamo parlando di un atleta dalla grande esperienza, capace di conquistare la medaglia d’argento ai Mondiali del 2019 e il metallo più pregiato nella rassegna di quest’anno nella prova a squadre. Con ben cinque altre medaglie in ambito europeo, De Filippis si presenterà in Francia con grandi ambizioni, malgrado sia mancato di continuità nell’ultime uscite stagionali.

Nome: Mauro

Cognome: De Filippis

Luogo e data di nascita: Taranto, 10/8/1980

Sport e disciplina: tiro a volo (trap)

Quando gareggia: lunedì 29 luglio (qualificazione), martedì 30 luglio (qualificazione + ev. Finale)