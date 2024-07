Matteo Restivo, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Il dottor Matteo Restivo non ha voluto mancare all’appuntamento più importante. Aveva dedicato tutto il suo tempo, tralasciando la professione, all’indomani della laurea, per coltivare il sogno olimpico che ha rischiato di sfuggirgli dalle mani. Come quasi sempre, però, il nuotatore friulano di stanza a Firenze, si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto e al Settecolli ha strappato il pass per la qualificazione olimpica. Disputare una semifinale a Cinque Cerchi l’obiettivo plausibile, essere in gara nella finale il sogno

Nome: Matteo

Cognome: Restivo

Luogo e data di nascita: Udine, 4/11/1994

Sport e disciplina: nuoto, 200 dorso

Quando gareggia: 31 luglio/1 agosto (200 dorso)