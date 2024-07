Matteo Lamberti, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Matteo Lamberti vivrà un’esperienza molto particolare a Parigi. In compagnia di suo fratello Michele, l’atleta allenato da Stefano Franceschi darà il suo contributo alla staffetta 4×200 stile libero, con l’obiettivo di conquistare insieme ai propri compagni la qualificazione alla Finale olimpica. Un traguardo non semplice da raggiungere per il livello degli avversari. Lamberti che spera di essere in una grande condizione, la stessa che gli aveva permesso nell’estate 2023 di vincere medaglie alle Universiadi nei 400 sl, 800 sl e nella 4×200 sl.

Nome: Matteo

Cognome: Lamberti

Luogo e data di nascita: Brescia, 24 marzo 1999

Sport e disciplina: nuoto (4×200 sl)

Quando gareggia: martedì 30 luglio (batterie), martedì 30 luglio (finale)