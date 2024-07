Matteo Berrettini torna in top-40! Scavalcato anche Arnaldi, prosegue la scalata del ranking ATP

Matteo Berrettini continua a vincere: dopo aver conquistato il torneo ATP 250 di Gstaad sei giorni fa, il tennista italiano ha alzato al cielo anche il trofeo ATP 250 di Kitzbuehel. Due sigilli consecutivi per il romano, che si sta rivelando in uno stato di forma davvero eccezionale: oggi ha tramortito il francese Hugo Gaston in due rapidi set sulla terra rossa della località austriaca, tra l’altro nel giorno di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 a cui non si è purtroppo qualificato.

Matteo Berrettini prosegue la propria scalata del ranking ATP e da lunedì 29 luglio sarà il numero 40 al mondo con 1.215 punti all’attivo. Il 28enne è tornato di prepotenza nella top-40 della graduatoria internazionale, tra l’altro scavalcando Matteo Arnaldi (ora 45mo con 1.155 punti) e diventando il numero 4 d’Italia alle spalle di Jannik Sinner (numero 1), Lorenzo Musetti (numero 16, scalerebbe un gradino vincendo oggi a Umago), Luciano Darderi (numero 33). Si tratta del secondo sorpasso della settimana ai danni di un connazionale, visto che pochi giorni fa aveva sopravanzato Flavio Cobolli.

Matteo Berrettini, che ha guadagnato ben dieci posizioni rispetto alla situazione in cui si trovava a inizio settimana, ha ora un chiaro obiettivo: rientrare nelle prime 32 posizioni, ovvero quelle che permettono di essere testa di serie negli Slam. Si tratta di un compito alla portata dell’azzurro, che dista 125 punti dalla 32ma piazza occupata dal francese Adrian Mannarino (1.340), il quale precede di nove lunghezze Luciano Darderi (33mo con 1.331).