Matteo Berrettini continua la scalata del ranking ATP: può superare Cobolli e Arnaldi. Le proiezioni a Kitzbuehel

Matteo Berrettini prosegue il suo eccezionale momento di forma: dopo aver vinto il torneo ATP 250 di Gstaad, il tennista italiano ha staccato il biglietto per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Kitzbuehel, sconfiggendo il cileno Alejandro Tabilo in due set. Dopo una prima frazione particolarmente combattuta e risolta al tie-break, il tennista italiano ha trovato il break nel sesto game della seconda frazione, è stato rimontato ma poi ha avuto ragione del cileno ancora al tie-break.

Il romano si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della località austriaca, dove ora dovrà fronteggiare lo statunitense Morendo De Alboran per meritarsi il diritto di giocare la semifinale contro il vincente di Seyboth Wild-Hanfmann. L’azzurro non dovrà sottovalutare il numero 142 del mondo, anche se partirà con tutti i favori del pronostico. Nel frattempo Matteo Berrettini prosegue la propria scalata del ranking ATP e ora si è issato virtualmente al 48mo posto virtuale della graduatoria internazionale con 1.015 punti all’attivo.

Superato il francese Giovanni Mpetshi Perricard e due piazze guadagnate rispetto a inizio settimana. Il 28enne potrebbe compiere ulteriori balzi in avanti nella graduatoria internazionale se dovezze avanzare in questa kermesse. Con la semifinale andrebbe a quota 1.065 per una potenziale 46ma piazza e un possibile sorpasso su Flavio Cobolli (1.018, agli ottavi a Umago).

Con la finale andrebbe a 1.130 affiancato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in un’ipotetica 45ma piazza, mentre vincendo il torneo andrebbe a 1.215 punti e sarebbe il virtuale numero 39 al mondo, scavalcando Matteo Arnaldi (43mo con 1.155 punti).

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking ATP al 22 luglio: 50mo con 965 punti.

Ranking ATP virtuale con i quarti di finale: 48mo con 1.015 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale: 46mo con 1.065 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale: 45mo con 1.130 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria: 39mo con 1.215 punti.