Massimo Stano, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Massimo Stano campione olimpico, campione mondiale e chi più ne ha più ne metta. Entrare nella storia della marcia italiana non è mai facile per chi si affaccia a questa specialità in questi tempi ma lui nel giro di due stagioni si è preso tante soddisfazioni e anche a Parigi parte per vincere in due specialità. L’infortunio subito alla caviglia nella gara che qualificava le coppie per la staffetta gli ha tolto una bella fetta di preparazione ma la caparbietà dell’atleta pugliese gli ha permesso di tornare in condizione e a Parigi può puntare ad un doppio podio, da solo nella 20 km e in coppia con Antonella Palmisano nella staffetta

Nome: Massimo

Cognome: Stano

Luogo e data di nascita: Grumo Appula (BA) 27/2/1992

Sport e disciplina: atletica, marcia 20 km, maratona di marcia a staffetta mista

Quando gareggia: 1 agosto (marcia 20 km maschile), 7 agosto (maratona di marcia a staffetta mista)