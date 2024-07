Martina Berta, Olimpiadi Parigi 2024 mountain bike: scheda e giorni di gara

Due volte campionessa italiana negli ultimi due anni, Martina Berta è l’atleta di punta per il Bel Paese nel cross country al femminile alle Olimpiadi di Parigi per quanto riguarda la mountain bike. Il risultato di spicco è sicuramente il podio conquistato in casa, in Val di Sole, l’anno scorso in Coppa del Mondo. Difficile puntare al podio: obiettivo realistico la top-10.

Nome: Martina

Cognome: Berta

Luogo e data di nascita: Torino, 25 marzo 1998

Sport e disciplina: cross country mountain bike

Quando gareggia: domenica 28 luglio