Marta Zenoni, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Marta Zenoni è stata bronzo negli 800 metri ai Mondiali Under 18 di Cali nel 2015. Nel 2016 scende fino a 2:01.91 prima di rientrare in attività soltanto nel 2019 per un infortunio al piede destro. E’ bronzo sui 1500 agli Europei Under 23 e sulla stessa distanza conquista anche l’argento nell’edizione del 2021. Quest’anno si è migliorata fino a 4:03.00 ma non è riuscita a qualificarsi ed è stata scelta come riserva nei 1500.

Nome: Marta

Cognome: Zenoni

Luogo e data di nascita: Bergamo, 9/3/1999

Sport e disciplina: atletica, 1500 riserva

Quando gareggia: