Mario Macchiati, Olimpiadi Parigi 2024 ginnastica artistica: scheda e giorni di gara

Mario Macchiati è una garanzia quando si tratta di dover fare i conti con tutti gli attrezzi e ha sempre portato in gara una certa solidità sul giro completo, punto di forza che gli ha permesso di diventare un riferimento in seno al gruppo. Il marchigiano è un uomo squadra dotato della capacità di portare sempre a casa l’esercizio valido e i punti pesanti quando si ha a che fare con un team event, cosa che cercherà di replicare anche in occasione della sua prima apparizione a cinque cerchi.

Nome: Mario

Cognome: Macchiati

Luogo e data di nascita: Fermo, 27 novembre 1999

Sport e disciplina: ginnastica artistica

Quando gareggia: Sabato 27 agosto (qualificazioni), eventuale lunedì 29 luglio (finale a squadre), eventuale mercoledì 31 luglio (finale all-around), eventuali 3-5 agosto (finali di specialità)