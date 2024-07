Manuel Lombardo, Olimpiadi Parigi 2024 judo: scheda e giorni di gara

Manuel Lombardo è una delle stelle del judo italiano e si presenta a Parigi per cancellare la cocente delusione di Tokyo, quando si fermò ai piedi del podio da numero 1 del ranking mondiale nei -66 kg. Salito di categoria a -73 kg, in questo ciclo olimpico è stato più discontinuo ma ha comunque dimostrato a sprazzi di poter dominare ai massimi livelli. Reduce da due titoli Slam consecutivi in stagione, sarà uno dei primi 3-4 favoriti per la medaglia d’oro nella gara individuale e avrà inoltre un ruolo determinante all’interno del team azzurro a caccia del podio nella prova a squadre.

Nome: Manuel

Cognome: Lombardo

Luogo e data di nascita: Torino, 4 dicembre 1998

Sport e disciplina: judo (73 kg, Team Event)

Quando gareggia: lunedì 29 luglio (73 kg), sabato 3 agosto (Team Event)