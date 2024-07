Ludovica Cavalli, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

In stagione si è fermata a 21 centesimi dal personale siglato lo scorso anni, ma agli Europei è stata male in gara. Fortunatamente si è ripresa e si presenta baldanzosa alle Olimpiadi, dove proverà a scendere sotto il muro di 4’02” per cercare di meritarsi l’accesso alle semifinali. L’allieva di Stefano Baldini ha i mezzi per togliersi delle soddisfazioni nella rassegna a cinque cerchi e per compiere un passs in avanti nella propria carriera.

Nome: Ludovica

Cognome: Cavalli

Luogo e data di nascita: Genova, 20 dicembre 2000

Sport e disciplina: atletica (1500)

Quando gareggia: martedì 6 agosto (batterie 1500 metri), eventuale giovedì 8 agosto (semifinali 1500 metri), eventuale sabato 10 agosto (finale 1500 metri)