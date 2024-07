Luca Braidot: “Delusione forte, è giusto guardare avanti”. Celestino: “Braidot il migliore dopo Pidcock”

L’Italia ha sognato la medaglia nella prova di cross country di mountain bike oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Luca Braidot era meritevole del podio, ha disputato una gara eccezionale, ma la sfortuna l’ha relegato in quarta posizione nella giornata da sogno di Tom Pidcock.

Le parole dell’azzurro a fine gara: “La delusione è forte ma non posso farci nulla. Ho provato a recuperare il tempo perduto con la foratura e sono anche riuscito ad arrivare a pochi secondi dal podio. Ma è stata una gara tirata allo spasimo fin dalle prime battute, non ce l’ho fatta. Sono consapevole di aver fatto una prestazione fuori dall’ordinario, questo mi lascia ben sperare per il mondiale.. perché è giusto guardare avanti”.

Il commento del commissario tecnico Mirko Celestino: “Luca ha fatto una grande gara. Dopo la foratura ha mantenuto la giusta concentrazione e motivazione, senza perdersi d’animo. E’ stato bravo a restare legato a Pidcock quando anche il britannico ha forato e lanciato la sua rimonta. E’ risalito di posizioni fino ad arrivare a pochi secondi dal podio. Poi la stanchezza per una gara velocissima ha avuto la meglio. Peccato”.

E in conclusione: “Oggi ha dimostrato che la piazza d’onore era sua, perché contro il britannico è praticamente impossibile gareggiare”.