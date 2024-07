Lotta, Frank Chamizo e Aurora Russo non saranno teste di serie alle Olimpiadi di Parigi

Per la prima volta nella storia, a Parigi saranno ben otto le teste di serie in ciascuna categoria della lotta ai Giochi Olimpici. In passato infatti, fino all’ultima edizione di Tokyo 2021, erano quattro gli atleti “seeded” (e posizionati automaticamente in quattro spicchi diversi del tabellone) nel momento del sorteggio in occasione della rassegna a cinque cerchi.

Ciò nonostante, i due lottatori azzurri qualificati alle Olimpiadi parigine non faranno parte del novero delle teste di serie e rischiano dunque di trovare i big più temibili sin dal primo turno. Frank Chamizo, ripescato in extremis dopo la riallocazione di una quota riservata inizialmente al bielorusso Kadzimahamedau, proverà il colpaccio nei 74 kg stile libero dopo le tante polemiche scaturite in seguito al controverso Preolimpico Europeo di Baku.

In questa categoria le otto teste di serie saranno nell’ordine il favorito americano Kyle Dake, l’azero Turan Bayramov, il greco Georgios Kougiuomtsidis, il giapponese Daichi Takatani, il cinese Feng Lu, lo slovacco Tajmuraz Salkazanov, il guineense Bacar Ndum e l’iraniano Younes Emami. Esclusa dalle 8 atlete seeded anche Aurora Russo nei 57 kg, dopo la miracolosa qualificazione ottenuta al Preolimpico globale di Istanbul.