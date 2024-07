Lorenzo Simonelli, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Lorenzo Ndele Simonelli è una delle punte dell’Italia in prospettiva Parigi 2024. E’ cresciuto esponenzialmente nell’ultimo anno andandosi a prendere l’argento nei 60 ostacoli agli Europei indoor e poi a vincere il titolo europeo con uno straordinario 13”05 che lo ha proiettato fra i primi al mondo in stagione. Ha raggiunto una continuità invidiabile su altissimi livelli in stagione e può puntare al podio della specialità, anche se il super favorito della specialità è Grant Holloway. Alle sue spalle può provarci l’azzurro.

Nome: Lorenzo Ndele

Cognome: Simonelli

Luogo e data di nascita: Dodoma (Tanzania) 1/6/2002

Sport e disciplina: atletica, 110 ostacoli

Quando gareggia: 4/6/7/8 agosto (110 ostacoli)