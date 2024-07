Lorenzo Musetti pensa alla seconda settimana a Wimbledon: “Devo alzare il mio livello di tennis”

Prima qualificazione agli ottavi di finale a Wimbledon per Lorenzo Musetti. Il carrarino ha rispettato i pronostici e sconfitto l’argentino (n.122 del mondo) Francisco Comesaña con il punteggio di 6-2 6-7 (4) 7-6 (3) 6-3. Un match condizionato dalle tante interruzioni per via della pioggia e in cui Musetti ha trovato solo a sprazzi la miglior versione di se stesso.

“Una giornata lunga per la pioggia, ma siamo a Londra e lo sappiamo. Devo dire che quando sono rientrato per il primo stop ero molto frustrato per come fosse andato il secondo set, perché ho avuto tante occasioni per vincerlo. Ero molto nervoso e non è un caso che quando siamo rientrati il set più brutto da parte mia sia stato il terzo e ho preso coraggio nel corso del tie-break e ne sono uscito da giocatore e questo ha fatto un po’ svoltare il match“, ha raccontato in conferenza stampa.

In vista degli ottavi ci sarà l’insidioso francese Giovanni Mpetshi Perricard: “È buono portarsi questo per quel match tutti questi sentimenti. Devo alzare il mio livello di gioco e la cosa positiva, finora, è stata quella di rimanere sempre in partita anche se non sono stato brillante come vorrei. Wimbledon è sempre stato il mio Slam preferito, per la tradizione e la nomea di Roger Federer. Sto vivendo un bel mese, ma non è ancora finito anzi…Mi auguro di fare un’altra bella settimana“.

Approfondendo le sue debolezze dal punto di vista caratteriale, ha dichiarato: “Questa voglia di rimanere in lotta e aggrappato alla partita è la cosa più importante che ho fatto vedere qui. In passato mi tiravo indietro, se non riuscivo a giocare al meglio. Devo dire che questo è partito tanto dall’essermi messo alla prova nei Challenger e quelle due finali che ho giocato a Cagliari e a Torino sono state fondamentali. Mi hanno riportato mentalmente nella lotta. A Parigi ho mostrato un ottimo tennis e un grande livello contro Djokovic. A Stoccarda e al Queen’s ho vissuto due ottime due settimane e qui voglio continuare“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini