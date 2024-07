LIVE Triathlon, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: la gara maschile individuale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della gara di triathlon maschile alle Olimpiadi di Parigi. Si assegna il primo dei tre titoli della disciplina a Parigi con l’Italia che sarà il via in tutti e tre i format.

Hanno prodotto più di qualche problema le condizioni della Senna, fiume parigino che in seguito alle piogge degli ultimi giorni è tornato al limite della balneabilità con un aumento del rischio batteriologico dovuto all’afflusso di rifiuti. Questa circostanza è sfociata nella cancellazione delle sessioni di allenamento originariamente previste nella giornata di domenica.

Italia che come scritto in precedenza sarà al via sia negli individuali maschili e femminili che nella staffetta. Oggi toccherà ad Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti che cercheranno di ben figurare. Presenti tutti i medagliati di Tokyo ovvero il norvegese Kristian Blummefelt, il britannico Alex Yee ed il neozelandese Hayden Wilde che si giocheranno le medaglie con i padroni di casa Leo Bergere e Dorian Coninx, successivi campioni del mondo.

