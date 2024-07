LIVE tiro a segno, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Gambaro-Sollazzo ci provano nella carabina 10 m mista. In mattinata Monna e Maldini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno Amici di OA Sport e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del tiro a segno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in programma al poligono di Châteauroux. Un day 1 di competizioni particolarmente importante in chiave Italia. Il menu infatti offre le qualificazione e la finale della carabina 10 m a squadre miste oltre che le qualificazioni per la pistola ad aria compressa 10 m maschile e femminile.

La compagine azzurra sarà presente nei primi due segmenti citati. Le danze si apriranno alle ore 9:00, con le qualificazioni per la carabina 10 m a squadre miste, in cui sarà in lizza il binomio composto da Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo, tiratore che ha vinto alla vigilia il ballottaggio con Edoardo Bonazzi. Le prime quattro coppie si giocheranno poi rispettivamente la finale per l’oro e la finalina per il bronzo a partire dalle 10:30.

Sempre alle 10:30 comincerà anche la prova di qualificazione per la pistola 10 m ad aria compressa, in cui saranno della partita Paolo Monna e Federico Nilo Maldini, due atleti motivati a sparigliare le carte in un contesto altamente competitivo.

