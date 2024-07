CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del nuoto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Prima giornata di gare per il nuoto ai Giochi di Parigi e subito l’Italia cala diversi assi, alcuni a caccia direttamente del podio, altri alla ricerca di un posto in finale per la sessione di domani pomeriggio. Capitanati dall’oro Olimpico di Rio 2016 sui 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri, che prenderà parte sia alle gare in piscina che nella 10km di nuoto di fondo, gli azzurri si presentano nella capitale francese con 16 atlete e 20 atleti. Le gare si svolgeranno all’Arena La Defense.

Si parte con i 100 farfalla femminili. Con gran parte delle finaliste di Tokyo 2021 pronte a tornare in vasca, la competizione si preannuncia avvincente. Il recente record mondiale di Gretchen Walsh, stabilito ai Trials olimpici statunitensi, ha ulteriormente acceso l’interesse. Tra le finaliste confermate mancheranno solo l’ex detentrice del record mondiale Sarah Sjostrom e l’ottava classificata Anastasiya Shkurdai. Nel 2021, la canadese Maggie MacNeil ha vinto l’oro con un tempo di 55.59, stabilendo un nuovo record canadese e avvicinandosi al record mondiale di Sjostrom. Zhang Yufei ha conquistato l’argento e l’australiana Emma McKeon il bronzo. Gretchen Walsh, favorita di quest’anno, è pronta a competere, mentre la tedesca Angelica Kohler potrebbe sorprendere. Per l’Italia in vasca Nella gara dei 400 stile libero donne, Simona Quadarella non sarà presente, ma le tre principali contendenti, Ariarne Titmus, Summer McIntosh e Katie Ledecky, sono pronte a sfidarsi e a dare spettacolo. Titmus detiene attualmente il record mondiale con 3:55.38, stabilito ai Mondiali del 2023. Ledecky, veterana con 27 anni e detentrice di numerosi record mondiali, ha dominato questa distanza nelle ultime Olimpiadi. Nel 2021, Titmus ha battuto Ledecky, che ha conquistato l’argento, mentre McIntosh, allora quattordicenne, si è piazzata quarta con un nuovo record canadese. McIntosh ha risposto nel 2023 con un impressionante 3:56.08, ma Titmus ha riconquistato il record mondiale. Tra le outsider ci sono Erika Fairweather, Paige Madden, Li Bingje e Isabel Gose.

Anche nei 100 rana maschili si prevede una competizione intensa, con Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti pronti a rappresentare l’Italia e decisi a conquistare un posto in finale. La sfida principale è tra il britannico Adam Peaty, bi-campione olimpico, e il cinese Qin Hayang, tri-campione mondiale di Fukuoka. Possibili contendenti includono Nic Fink degli Stati Uniti, Arno Kamminga dei Paesi Bassi, Evgenii Somov, Sun Jiajun e l’australiano Sam Williamson. Nei 400 stile libero maschili, la competizione sarà serrata, con molti nuotatori di altissimo livello. La sfida principale sarà probabilmente tra Germania e Australia, con quattro dei primi cinque della graduatoria mondiale stagionale provenienti da queste due nazioni. Per la Germania ci sono Lukas Maertens e Oliver Klemet, mentre per l’Australia i contendenti sono Sam Short ed Elijah Winnington. Tra gli outsider, il coreano Kim Woo-min, campione del mondo in carica, l’austriaco Felix Auboeck, il brasiliano Guillherme Costa, il belga Lucas Henveaux, il lituano Danas Rapsys e il cinese Zhang Zhanshou. Per l’Italia Matteo Lamberti e Marco De Tullio che dovranno superarsi per entrare in finale.

Le donne australiane, imbattute a livello olimpico nella staffetta 4×100 stile libero dal 2012, sono le grandi favorite. Campionesse olimpiche in carica e detentrici del record mondiale dal 2014, la squadra ha migliorato il record altre quattro volte, più recentemente ai Campionati del Mondo 2023 di Fukuoka. Gli Stati Uniti, la Cina, il Canada e l’Olanda sono le principali rivali per gli altri gradini del podio. L’Italia punta a conquistare un posto in finale con un gruppo che si è preso diverse soddisfazioni negli ultimi tempi. Nella 4×100 maschile, l’Italia, vice campione del mondo, è tra le favorite. Frigo, Ceccon, Miressi e Zazzeri o Deplano sono pronti a sfidare gli USA, la Cina, l’Australia, la Gran Bretagna e la Francia. Gli USA hanno mostrato un forte stato di salute ai trials, mentre la Cina ha vinto il Mondiale di Doha. L’Australia, campione in carica con Chalmers, e la Gran Bretagna, favorita per l’oro, insieme alla Francia, guidata da Grousset e Manaudou, completano un quadro di altissimo livello per questa gara.

Si comincia alle ore 11.00 con le prime batterie e si prosegue alle 20.30 con la prima sessione di finali e semifinali.

Foto: LaPresse