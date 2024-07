LIVE Judo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Kim Polling e Christian Parlati provano a far saltare il banco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata di Judo alle Olimpiadi di Parigi 2024. All’Arena Champ de Mars continuano a susseguirsi i tabelloni delle varie categorie di peso. Quest’oggi spazio ai tornei dei -70 kg femminili e dei -90 kg maschili. Dopo l’ennesimo amaro quinto posto colto da Antonio Esposito la compagine italiana prova ad agguantare il tanto desiderato podio.

Tanta curiosità ed attesa per l’esordio olimpico con il judogi italiano di Kim Polling. L’olandese di Groninga naturalizzata italiana è stata ai vertici del ranking della categoria, oltre ad aver conquistato in carriera ben 4 titoli europei e due bronzi mondiali. La giornata inizierà proprio con il match di Kim, che sfiderà sul Mat 1 la giovanissima portoghese Tais Pina.

Passando ai -90 kg maschili Christian Parlati duellerà nel primo turno contro l’americano John Jayne nel tabellone in cui il georgiano Lasha Beukari ed il serbo Nemanja Majdov attendono tutti essendo già agli ottavi di finale. Proprio il fenomenale georgiano potrebbe incrociare l’azzurro a livello di quarti di finale.

La quinta giornata di Judo alle Olimpiadi di Parigi 2024 inizierà alle 10.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Raisport ed Eurosport, ed in streaming su RaiPlay, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!