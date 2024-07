LIVE Judo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Assunta Scutto va a caccia di una medaglia nei -48!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata del judo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si assegneranno già oggi le prime medaglie in Francia dove saranno due gli azzurri protagonisti in pedana.

Si partirà con i -48 kg donne e i -60 kg uomini con le eliminatorie dalle ore 10 per proseguire poi con ripescaggi, semifinali e finali con il programma che dovrebbe esaurirsi intorno alle ore 19.00. Per l’Italia saranno in gara Andrea Carlino al maschile e Assunta Scutto al femminile con quest’ultima che si presenterà con il n.1 del ranking sebbene senza in realtà partire con i favori del pronostico per il gradino più alto del podio.

Per quanto riguarda i -48 kg infatti la più forte del mondo risponde al nome di Natsumi Tsunoda. L’esperta giapponese ha perso un solo combattimento negli ultimi tre anni, contro una connazionale che non sarà presente a Parigi, a testimonianza di una netta superiorità sul resto della concorrenza. Nei -60 kg invece a partire con lo scettro di favorito sarà il nipponico Nagayama, seguito dal taiwanese Yang, il giovane talento georgiano Sardalashvili, il francese Mkheidze e lo spagnolo Garrigos.

Si partirà alle ore 10.00 alla "Champ-de-Mars Arena" di Parigi.