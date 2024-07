LIVE Italia-Egitto, Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA: gli azzurri si giocano l’accesso ai quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Egitto, match valido per la seconda giornata della fase a gironi del torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l’ottimo esordio contro il Brasile, la nazionale di Fefè De Giorgi vuole continuare al meglio il suo percorso, con l’obiettivo dell’oro olimpico ben saldo in mente.

Gianelli e compagni hanno esordito come meglio non potevano contro la nazionale verdeoro imponendosi con un 3-1 autoritario e mostrando un livello di gioco che fa ben sperare per il prosieguo del torneo. Gli azzurri al momento occupano la seconda nella pool B alle spalle della Polonia, al momento i Campioni d’Europa in carica sono in vantaggio grazie al quoziente set. Una vittoria oggi garantirebbe il matematico passaggio ai quarti di finale, l’obiettivo resta però quello di vincere il girone per trovare, almeno sulla carta, un’avversaria più debole ai quarti di finale. Vi ricordiamo infatti che la formula del torneo prevede che al prossimo turno saranno le prime due classificate di ogni girone, più le due migliori terze, verrà poi sfilata una classifica che deciderà gli accoppiamenti dei quarti di finale, la prima sfiderà l’ottava, la seconda la settima e così via.

L’Italia oggi partirà con tutti i favori del pronostico, con molta probabilità De Giorgi punterà sul solito sestetto, composto da Giannelli al palleggio, Romanò come opposto, Lavia e Michieletto in banda, Galassi e Russo al centro e Balaso libero, per affinare ulteriormente le intese e il ritmo partita. L’Italia ha vinto gli ultimi scontri diretti contro l’Egitto con appena un set perso su otto sfide, parliamo di due formazioni con 3-4 spanne di differenza dal punto di vista tecnico-tattico.

il match prenderà il via alle ore 09:00!