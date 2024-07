LIVE Italia-Brasile, Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA: esordio delicato per i campioni del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Brasile, prima giornata del torneo di volley dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Esordio delicato per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi che affronteranno il Brasile nella gara d’esordio del gruppo B, formato anche da Polonia ed Egitto. Partita subito decisiva per la qualificazione ai quarti di finale.

L’Italia si presenta a questa competizione da campioni del mondo. Tra il successo iridato e la rassegna olimpica vi è però un’estate deludente. Lo scorso anno gli azzurri hanno faticato più del previsto mancando la qualificazione diretta a Parigi, raggiunta poi nella Nations League di quest’anno. Prima dei Giochi Olimpici l’Italia ha disputato due amichevoli contro l’Argentina vincendo la prima 3-0 e la seconda 3-2.

Seppur non sia la potenza di qualche anno fa il Brasile è comunque una squadra temibile. La formazione verdeoro è reduce dai quarti di finale della Nations League in cui sono stati sconfitti per 3-1 dalla Polonia. Nelle ultime due settimane i brasiliani hanno disputato 6 amichevoli ottenendo 5 vittorie, battendo Australia, Cina, Giappone B e due volte la Germania, e perdendo contro la Corea del Sud.

L’incontro tra Italia e Brasile inizierà alle 13.00 all’Arena Parigi Sud. L’incontro sarà visibile in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Brasile, partita inaugurale del girone B, con aggiornamento punto dopo punto. Buon divertimento!