LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: sfida tra titani nell’all-around maschile, c’è Yumin Abbadini

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale a squadre maschile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si assegnano le prime medaglie individuali ai Giochi per quanto riguarda l’universo della Polvere di Magnesio, pronto a regalare grande spettacolo a tutti gli appassionati con quella che viene considerata la gara dell’Imperatore, ovvero quella che premia il ginnasta più completo e capace su tutti gli attrezzi.

Il cinese Boheng Zhang si presenta con il miglior punteggio di accredito: il Campione del Mondo 2021 vuole battere la concorrenza e regalarsi una serata magica. Sarà sfida aperta con il suo connazionale Xiao Ruoteng (Campione del Mondo nel 2017 e argento a Tokyo 2020) e i due giapponesi, galvanizzati dal trionfo con la squadra: Oka Shinnosuke e soprattutto Daiki Hashimoto, Campione del Mondo in carica e Campione Olimpico a Tokyo 2020. S

Da tenere in considerazione anche i due britannici Jake Jarman e Joe Fraser e gli ucraini Oleg Verniaiev e Illia Kovtun (argento iridato lo scorso autunno) Il nostro Yumin Abbadini? Dopo l’ottavo posto nel turno preliminare, il bergamasco ha fatto capire di poter puntare a un piazzamento nobile, mentre oggettivamente la medaglia è lontana. L’azzurro, medagliato agli ultimi Europei, proverà a replicare il sesto posto degli ultimi Mondiali. Presente anche Mario Macchiati.

Si inizia alle ore 17.30 e si andrà avanti fino alle ore 20.30 circa.