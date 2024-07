LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: l’Italia ci prova nella finale a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale a squadre maschile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si assegnano le prime medaglie ai Giochi per quanto riguarda l’universo della Polvere di Magnesio, pronto a regalare grande spettacolo a tutti gli appassionati con quella che viene considerata la gara regina, quella che premia la caratura del movimento ginnico di un intero Paese. A fronteggiarsi le migliori otto Nazioni del panorama mondiale dopo un avvincente turno di qualificazione.

L’Italia sarà della partita per la prima volta nella storia, cercando di migliorare lo storico quinto posto di Barcellona 1992 (ai tempi le medaglie del team event si assegnavano su turno diretto, senza la disputa dell’atto conclusivo aggiunto a partire da Sydney 2000). Nicola Bartolini, Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Carlo Macchini, Mario Macchiati hanno le carte in regola per offrire una prestazione degna di nota, anche se puntare a una medaglia appare difficile.

Si preannuncia un duello tra Cina e Giappone per il titolo, mentre Gran Bretagna, Ucraina e USA sembrano un gradino sotto. L’Italia, bronzo agli ultimi Europei, deve provare a insersi nella lotta per provare a salire sul podio. L’azzurro ha sconfitto avversari di grande rango o ora può guardare al futuro con grande entusiasmo.

