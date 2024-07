LIVE Errani/Vavassori-Schuurs/Koolhof, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: gli azzurri cercano il pass per le semifinali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra gli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori ed i neerlandesi Demi Schuurs e Wesley Koolhof, valido per i quarti di finale del doppio misto di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sul Court 7 il match è il primo del programma odierno ed inizierà alle ore 13.30.

Nel match d’esordio Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno battuto in due set gli atleti individuali neutrali Daniil Medvedev e Mirra Andreeva, così come allo stesso modo i neerlandesi Wesley Koolhof e Demi Schuurs hanno eliminato la coppia numero 4 del tabellone, composta dagli ellenici Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas:

