LIVE Cobolli-Tabilo, Wimbledon 2024 in DIRETTA: il romano cerca l’impresa contro il cileno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro di secondo turno di Wimbledon tra Flavio Cobolli ed il cileno Alejandro Tabilo. Secondo confronto diretto tra i due, con l’azzurro avanti 1-0 dopo la vittoria in rimonta in tre set nel Masters 1000 di Madrid. Il vincente del match troverà al terzo turno uno tra l’americano Taylor Fritz ed il francese Arthur Rinderknech.

Cobolli, ventiduenne nato a Firenze da famiglia romana, si presenta a questo appuntamento dopo aver brillantemente superato l’australiano Hijikata in quattro parziali. L’azzurro, issatosi fino alla posizione numero 48 del ranking, sta pian piano trovando confidenza anche con questa superficie ed oggi si giocherà le chance di ingresso al terzo turno dello Slam londinese.

Dal canto suo Tabilo, nato a Toronto da genitori cileni, arriva a Wimbledon a margine della vittoria nell’ATP 250 di Maiorca. In questa stagione ha già raccolto due successi. Oltre che sull’erba iberica il sudamericano ha trionfato sul cemento di Auckland, fermandosi poi in finale sulla terra rossa dell’Open del Cile. Finali dunque su tutte le superfici per Tabilo, che ha dimostrato di sapersi disimpegnare ovunque a livelli eccelsi.

Il secondo turno di Wimbledon tra Flavio Cobolli ed il cileno Alejandro Tabilo sarà il secondo match sul Court 14 dalle 12.00 dopo la sfida femminile tra l’ucraina Kostyuk e l’australiana Saville. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!