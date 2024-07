LIVE Canottaggio, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: esordio per il 4 senza azzurro, ripescaggi per i doppi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo i primi assaggi di ieri continuano a susseguirsi le batterie delle varie specialità ed iniziano i ripescaggi per gli equipaggi delusi dopo le prime heat. Diverse le imbarcazioni azzurre in gara allo Stadio nautico di Vaires-sur-Marne, che riaccoglierà gli atleti a partire dalle 9.00.

Programma che verrà avviato dai ripescaggi del singolo, e dunque per assistere ad un equipaggio italiano bisognerà attendere le 10.10 quando toccherà a Clara Guerra e Stefania Gobbi. Le azzurre cercheranno di imporsi nel ripescaggio per balzare nelle semifinali del doppio. Stesso discorso per Nicolò Carucci e Matteo Sartori, che gareggeranno poco dopo le connazionali.

Esordio per il due senza di Davide Comini e Giovanni Codato, impegnati nella heat 2. Batteria numero 2 anche per il doppio pesi leggeri maschile composto da Stefano Oppo e Gabriel Soares. L’appuntamento più atteso di giornata per la delegazione tricolore sarà ad ora di pranzo, quando il 4 senza di Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl sfiderà Olanda, Nuova Zelanda, Gran Bretagna e Romania per balzare in finale.

La seconda giornata di canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024 inizierà alle 9.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Raisport ed Eurosport, ed in streaming su RaiPlay, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!