Leonardo Fabbri stacanovista: nuova gara in Trentino verso le Olimpiadi, torna Weir

Leonardo Fabbri non conosce la stanchezza e tornerà in gara sabato 6 luglio al Meeting di Pergine Valsugana. Dopo essersi laureato Campione d’Europa e aver conquistato il titolo italiano, il primatista italiano di getto del peso (22.95 metri a Savona a metà maggio) ha preferito non riposare e sarà la grande stella di questo evento in Trentino.

Il vice campione del mondo cercherà di esprimersi nuovamente oltre i 22 metri e proverà a scaldare il braccio in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove sarà uno dei favoriti della vigilia per le medaglie. L’azzurro tornerà in pedana dopo avere vinto otto gare in stagione, sempre superando la fettuccia dei 22 metri.

L’allievo di Paolo Dal Soglio, che detiene la seconda prestazione mondiale stagionale dell’anno, sarà affiancato in pedana da Zane Weir, che cercherà di ritrovare la forma dopo la distorsione alla caviglia che ha condizionato gli ultimi due mesi ma che non gli ha impedito di accedere all’atto conclusivo dell’ultima rassegna continentale.

Leonardo Fabbri sarà poi chiamato a sostenere due impegni internazionali prima dei Giochi: il 9 luglio una tappa del World Continental Tour (livello gold) a Szekesfehervar (Ungheria) insieme a Gianmarco Tamberi, il 20 luglio un appuntamento della Diamond League a Londra.