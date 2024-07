Laura Paris, Olimpiadi Parigi 2024 ginnastica ritmica: scheda e giorni di gara

L’unica debuttante alle Olimpiadi in seno al gruppo delle Farfalle, dunque è l’unica non medagliata ai Giochi e proverà a coronare il suo sogno di alloro a cinque cerchi in questa occasione. La lombarda, insieme alle compagne, proverà a scalare quel gradino dopo i quarti posti ottenuti nelle ultime due edizioni dei Mondiali: si preannuncia una sfida serrata con Bulgaria, Israele, Spagna, Cina, Brasile.

Nome: Laura

Cognome: Paris

Luogo e data di nascita: Rho (Milano), 7 settembre 2002

Sport e disciplina: ginnastica ritmica (squadra)

Quando gareggia: Venerdì 9 agosto (qualificazioni), eventuale sabato 10 agosto (finale)