Larissa Iapichino sul podio in Diamond League. Mihambo insuperabile, indicazioni verso le Olimpiadi

Larissa Iapichino ha concluso al terzo posto la gara di salto in lungo valida per la decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La toscana ha perso la sua imbattibilità nella kermesse dopo aver collezionato quattro sigilli consecutivi (tre lo scorso anno, uno otto giorni fa a Monaco), pur confermandosi sul podio e traendo delle interessanti indicazioni in vista delle ormai imminenti Olimpiadi di Parigi 2024, dove punta a essere nella lotta per le medaglie.

La fresca vice campionessa europea ha trovato l’acme del pomeriggio a Londra (Gran Bretagna) in occasione del terzo tentativo, quando è atterrata a 6.70 metri (0,2 m/s di vento contrario). In precedenza un 6.63 e un 6.43, a seguire un 6.68, un 6.55 e un 6.64. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, occupava la seconda piazza alle spalle della tedesca Malaika Mihambo (6.87 per la Campionessa Olimpica e d’Europa), ma all’ultimo assalto è stata preceduta dalla portoghese Agate de Sousa (6.75) e si è così dovuta accontentare della terza piazza davanti alla serba Milica Gardasevic (6.58) e alla britannica Katarina Johnson-Thompson (6.54).

Larissa Iapichino è rimasta lontana dal 6.94 valso il secondo posto agli Europei, quella odierna è la sua settima misura stagionale, a dimostrazione che ha nelle gambe dei risultati decisamente migliori. Ora l’azzurra proseguirà la propria marcia di avvicinamento ai Giochi: sarà la sua prima partecipazione alla rassegna a cinque cerchi e potrà sicuramente togliersi delle soddisfazioni.