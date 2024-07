Judo, Olimpiadi 2024: il tabellone degli italiani oggi (30 luglio)

Prosegue quest’oggi il programma del judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con una quarta giornata in cui verranno assegnati altri due titoli individuali. Le categorie di peso odierne sono la -63 kg donne e la -81 kg uomini, con l’Italia che schiera rispettivamente Savita Russo e Antonio Esposito, entrambi chiamati ad una prestazione superlativa per sognare una medaglia.

La diciannovenne siciliana è al debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi, dopo aver raggiunto la qualificazione in extremis con un paio di exploit e con alcuni incastri favorevoli, quindi non fa parte delle 8 teste di serie e trova subito la forte polacca argento mondiale in carica Angelika Szymanska. Un incontro totalmente sbilanciato sulla carta, ma l’azzurra ha dimostrato talvolta di poter sorprendere anche alcune big con le sue proiezioni improvvise.

In caso di impresa contro la numero 4 del ranking si aprirebbero degli scenari intriganti, con un tabellone senza spauracchi (ma comunque con atlete di alto livello) almeno fino alle semifinali o ai ripescaggi, in cui ci sarebbe probabilmente una tra l’olandese Van Lieshout e la giapponese Takaichi.

Spostandoci al settore maschile e al tabellone di Esposito nella -81 kg, per il napoletano si profila un debutto agevole contro il beninese Houinato prima di giocarsi una buona fetta della sua avventura olimpica parigina agli ottavi contro il brasiliano numero 4 del seeding Guilherme Schimidt. Vincendo quel combattimento, l’azzurro si giocherebbe poi perlomeno alla pari anche il quarto di finale con uno tra il canadese Gauthier Drapeu, il portoghese Fernando e l’emiratino Tatalashvili.

TABELLONE -63 KG DONNE JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

van LIESHOUT J NED bye

TIMO Barbara POR-KIM Jisu KOR

TAKAICHI Miku JPN-del TORO CARVAJAL CUB

GUIMENDEGO NM CAF-KRISTO Katarina CRO

SZYMANSKA A POL-RUSSO Savita ITA

SHAHEEN Nigara EOR-AWITI ALCARAZ P MEX

HAECKER K AUS-RENSHALL Lucy GBR

PIOVESANA L AUT-KUYULOVA E KAZ

BEAUCHEMIN PINARD CAN bye

ZACHOVA Renata CZE-OZBAS Szofi HUN

LESKI Andreja SLO-ASKILASHVILI Eter GEO

BARRIOS A VEN-BELKADI Amina ALG

FAZLIU Laura KOS bye

TANG Jing CHN-WATANABE Kiyomi PHI

AGBEGNENOU C FRA-SHARIR Gili ISR

CABANA PEREZ C ESP-QUADROS Ketleyn BRA

TABELLONE -81 KG UOMINI JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

CASSE Matthias BEL-ARAB Sibghatullah EOR

ZHUBANAZAR A KAZ-UNGVARI Attila HUN

NAGASE Takanori JPN-APRAHAMIAN A URU

GERBEKOV A BRN-ALBAYRAK Vedat TUR

SCHIMIDT G BRA-SHERIFOVSKI Edi MKD

ESPOSITO Antonio ITA-HOUINATO V BEN

GAUTHIER DRAPEAU F CAN-FERNANDO Joao POR

TATALASHVILI N UAE-GANDIA Adrian PUR

GRIGALASHVILI T GEO-LATISEV Mihail MDA

BORCHASHVILI W AUT-FAIZAD MS AFG

MAKHMADBEKOV S TJK-BADAWI Fares PLE

CUMBO Hugo VAN-de WIT Frank NED

LEE Joonhwan KOR-MOUTII Achraf MAR

CAVELIUS Timo GER-MUKI Sagi ISR

TCKAEV Zelim AZE-(DJALO AO FRA-ABDELGHANY A EGY)

BOLTABOEV S UZB bye