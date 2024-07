Judo, Olimpiadi 2024: il tabellone degli italiani oggi (29 luglio)

Dopo due giornate molto amare, il judo italiano si gioca un’altra carta importante quest’oggi nel day-3 ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Stiamo parlando di Manuel Lombardo, considerato uno dei principali favoriti per il podio e per la vittoria nella -73 kg, mentre al femminile vedremo in azione Veronica Toniolo come outsider nella -57 kg.

Lombardo, quarta testa di serie, ha avuto tutto sommato un buon sorteggio ed è il più accreditato ad imporsi nella Pool B. Il piemontese, che vuole cancellare la terribile delusione di tre anni fa a Tokyo, potrà sfruttare un percorso abbastanza agevole (primi due turni contro il polacco Stodolski e a seguire uno tra il thailandese Terada e l’haitiano Metellus) almeno fino ai quarti di finale.

A quel punto l’argento iridato di Doha 2023 potrebbe incrociare la sua vecchia bestia nera (è sotto 1-3 nei precedenti), il brasiliano Cargnin, o in alternativa il portabandiera kosovaro Gjakova, per poi entrare eventualmente in rotta di collisione con il formidabile azero n.1 del ranking mondiale Heydarov in una semifinale per palati fini.

Tanta sfortuna nel sorteggio e percorso in salita sin da subito per Toniolo, che troverà al primo turno la big nipponica Haruka Funakubo. A seguire, in caso di vittoria contro pronostico, la triestina dovrebbe superarsi nuovamente agli ottavi con la stella ucraina Daria Bilodid per arrivare nella top8 (con un quarto da sfavorita con la francese Cysique) e garantirsi dunque come minimo il ripescaggio.

TABELLONE -57 KG DONNE JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

DEGUCHI Christa CAN bye

JIMENEZ Kristine PAN-DAHOUK Muna EOR

PERISIC Marica SRB-SHRESTHA PRADHAN M NEP

KOROMA Mariama SLE-LIEN Chen-Ling TPE

CYSIQUE SL FRA bye

ESCANO Maria GUM-ESTEVES Mariana GUI

FUNAKUBO H JPN-TONIOLO Veronica ITA

TIEBWA Nera KIR-BILODID Daria UKR

HUH Mimi KOR bye

NELSON LEVY T ISR-KAJZER Kaja SLO

GJAKOVA Nora KOS-LKHAGVATOGOO E MGL

BEURSKENS Julie NED-STARKE Pauline GER

SILVA Rafaela BRA bye

PARDAYEVA M TKM-CAI Qi CHN

LIPARTELIANI E GEO-NAIRNE Lele GBR

AMINOVA S UZB-DABONNE ZA CIV

TABELLONE -73 KG UOMINI JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

HEYDAROV H AZE bye

BUTBUL Tohar ISR-DRIS MR ALG

MARGELIDON A CAN-KHOJAZODA B TJK

WANDTKE Igor GER-de OLIVEIRA R STP

LOMBARDO M ITA-STODOLSKI Adam POL

TERADA Masayuki THA-METELLUS PA HAI

CARGNIN Daniel BRA-GJAKOVA Akil KOS

GASSNER Samuel AUT-BAYAN Hasan SYR

HASHIMOTO S JPN bye

HRISTOV Mark BUL-HOUSSEIN A DJI

SHAVDATUASHVILI L GEO-GABA JB FRA

MLUGU AT TAN-TAI TIN William SAM

STUMP Nils SUI-BATZAYA E MGL

CASES ROCA S ESP-NJIE Faye GAM

YULDOSHEV M UZB-SHAMSHAYEV D KAZ

YONEZUKA Jack USA-OSMANOV Adil MDA