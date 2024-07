Judo, Olimpiadi 2024: il tabellone degli italiani oggi (28 luglio)

Dopo una prima giornata negativa, l’Italia del judo vuole rialzare la testa e si gioca altre due carte importanti quest’oggi nel day-2 dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il programma odierno prevede lo svolgimento delle categorie -52 kg femminile e -66 kg maschile sui tatami dell’Arena Champ-de-Mars, in cui vedremo in azione Odette Giuffrida e Matteo Piras.

La romana punta alla terza medaglia olimpica della carriera, dopo l’argento di Rio 2016 ed il bronzo di Tokyo 2021, presentandosi nella capitale francese da campionessa del mondo in carica e numero 3 del ranking. “Ody” ha avuto un sorteggio abbastanza favorevole, evitando lo spauracchio Uta Abe (fuoriclasse giapponese praticamente imbattibile, ma esclusa dalle teste di serie) e ritrovandosi in una Pool alla sua portata.

Dopo un esordio sulla carta abbastanza agevole, l’asticella si alzerà ai quarti contro una tra l’ostica ungherese Reka Pupp (n.6 del seeding, già battuta nella finale per il bronzo olimpico a Tokyo 2021), la spagnola Ariane Toro Soler e la mongola Sosorbaram Lkhagvasuren. In caso di qualificazione in semifinale, Giuffrida entrerebbe probabilmente in rotta di collisione con la storica rivale kosovara Distria Krasniqi.

Piras, ottava testa di serie del tabellone, avrà la possibilità di rompere il ghiaccio con un primo turno abbordabile contro il peruviano Postigos, mentre agli ottavi dovrà salire di colpi contro l’insidioso azero Yashar Najafov (o in alternativa con il serbo Buncic). Ad attenderlo eventualmente ai quarti di finale ci sarebbe poi presumibilmente il moldavo numero 1 del ranking mondiale Denis Vieru.

TABELLONE -52 KG DONNE JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

KELDIYOROVA D UZB bye

ABE Uta JPN-DEGUCHI Kelly CAN

BALLHAUS M GER-MARTINEZ Paulina MEX

BISHRELT K UAE-ZHU Yeqing CHN

BUCHARD A FRA bye

IRAOUI Soumiya MAR-ASVESTA Sofia CYP

GILES Chelsie GBR bye

PIMENTA Larissa BRA-SILVA Djamila CPV

KRASNIQI Distria KOS bye

MAHARANI MM INA-FERREIRA Jacira MOZ

PRIMO Gefen ISR-JUNG Yerin KOR

FIORA Sofia ARG-NDIAYE Binta SUI

GIUFFRIDA Odette ITA bye

MAMMADALIYEVA G AZE-DELGADO A USA

PUPP Reka HUN bye

TORO SOLER A ESP-LKHAGVASUREN S MGL

TABELLONE -66 KG UOMINI JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

VIERU Denis MDA bye

DEMIREL M TUR-SAHA Luukas FIN

PIRAS Matteo ITA-POSTIGOS Juan PER

NAJAFOV Yashar AZE-BUNCIC Strahinja SRB

ABE Hifumi JPN bye

ALHASSANE I NIG-PONGRACZ Bence HUN

EMOMALI Nurali TJK bye

SHMAILOV Baruch ISR-BOUSHITA A MAR

MARGVELASHVILI V GEO bye

RASHNONEZHAD M EOR-KHYAR Walide FRA

GARCIA TORNE D ESP-KYRGYZBAYEV G KAZ

AN Baul KOR-BAYANMUNKH N UAE

YONDONPERENLEI B MGL bye

AIBEK UULU K KGZ-IADOV Bogdan UKR

LIMA Willian BRA-NURILLAEV Sardor UZB

PEDRO Edmilson ANG-RAHIMOV Serdar TKM