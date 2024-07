Judo, Olimpiadi 2024: il tabellone degli italiani oggi (27 luglio)

Si apre quest’oggi all’Arena Champ-de-Mars il programma del judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con lo svolgimento delle categorie -48 kg femminile e -60 kg maschile. L’Italia si gioca subito una carta da medaglia molto importante nei pesi leggeri con la numero uno del ranking Assunta Scutto, ma salirà sul tatami anche Andrea Carlino per provare l’impresa della vita.

Obiettivo podio per Scutto, già tre volte medagliata iridata a soli 22 anni, anche se il sorteggio non è stato particolarmente favorevole e si preannuncia un percorso complicato verso le finali del pomeriggio. “Susy”, esentata dal primo turno tramite un bye, debutterà direttamente agli ottavi con la cinese Guo o l’americana Laborde per poi incrociare ai quarti la temibile mina vagante svedese Babulfath (bronzo mondiale in carica).

All’orizzonte in prospettiva ci sarebbe successivamente una semifinale da brivido contro la favorita giapponese Natsumi Tsunoda (o in alternativa la francese Boukli) che rappresenterebbe quasi una sorta di finale anticipata, nonostante la presenza dall’altra parte del tabellone della mongola fresca campionessa del mondo Baasankhuu Bavuudorj.

Carlino, ripescato in extremis per le Olimpiadi grazie alla riallocazione di una quota, non fa parte delle teste di serie e si giocherà un primo tutto sommato alla portata contro l’australiano Joshua Katz per poi entrare eventualmente in rotta di collisione agli ottavi con il taiwanese n.1 del ranking mondiale e vice-campione iridato in carica Yang Yung Wei.

TABELLONE -48 KG DONNE JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

SCUTTO Assunta ITA bye

GUO Zongying CHN-LABORDE MC USA

LEE Hyekyeong KOR-BABULFATH Tara SWE

ALIYEVA Leyla AZE-KURBONOVA K UZB

TSUNODA Natsumi JPN-FERREIRA N BRA

SOLIS Jacqueline GUA-WHITEBOOI G RSA

BOUKLI Shirine FRA-BEDER Tugce TUR

HOANG Thi Tinh VIE-BEDIOUI Oumaima TUN

BAVUUDORJ B MGL-ESPOSITO Katryna MLT

WONG Ka Lee HKG-TANZER Katharina AUT

COSTA Catarina POR-MENZ Katharina GER

NARVAEZ Gabriela PAR-AYMARD Virginia GAB

ABUZHAKYNOVA A KAZ-RISHONY Shira ISR

LIN Chen-Hao TPE-LASSO Erika COL

NIKOLIC Milica SRB-STANGAR Marusa SLO

MARTINEZ ABELENDA ESP-VARGAS LEY MD CHI

TABELLONE -60 KG UOMINI JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

YANG Yung Wei TPE bye

KATZ Joshua AUS-CARLINO Andrea ITA

KHALMATOV D UKR-RUZIEV Doston UZB

SMETOV Yeldos KAZ-TSJAKADOEA T NED

GARRIGOS F ESP bye

MORENO Jairo ESA-VERSTRAETEN J BEL

NAGAYAMA Ryuju JPN bye

SANCHO S CRC-AUGUSTO Michel BRA

SARDALASHVILI G GEO bye

KISOKA Arnold COD-WOLCZAK Yam ISR

YILDIZ Salih TUR bye

MAKABR Hesham YEM-McKENZIE Ashley JAM

MKHEIDZE Luka FRA bye

SAMY Youssry EGY-ENKHTAIVAN A MGL

AGHAYEV Balabay AZE bye

ZULU Simon ZAM-KIM Won Jin KOR