Judo oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 27 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 27 luglio, inizierà l’avventura del judo in queste Olimpiadi di Parigi 2024. Sui tatami del Grand Palais Éphémère di Champ de Mars la rassegna a Cinque Cerchi regalerà non poche emozioni. Quest’oggi veranno assegnati i primi due titoli: -48 kg donne e -60 kg uomini.

L’Italia sogna di recitare il ruolo della primattrice. Assunta Scutto e Andrea Carlino saranno in gara vorranno dare tutto quello che hanno per lasciare il segno. Susy, terza nel Grand Slam a Parigi e argento ai Mondiali di Abu Dhabi di quest’anno, è tra le carte di medaglia della spedizione tricolore di questa specialità.

Le capacità sono fuori dal comune, ma bisognerà prestare anche attenzione ai particolari, senza esagerare nell’espressione dell’aggressività sul tatami. Per Carlino, invece, una qualificazione strappata all’ultimo secondo e si affronteranno i Giochi avendo motivazioni particolari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del judo di oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CALENDARIO JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Sabato 27 luglio

10:00-14:00 Eliminatorie -48kg donne

10:00-14:00 Eliminatorie -60kg uomini

16:00-19:00 Ripescaggi -48kg donne

16:00-19:00 Semifinali donne -48kg donne

16:00-19:00 Ripescaggi -60kg uomini

16:00-19:00 Semifinali -60kg uomini

16:00-19:00 Finali per il bronzo -48kg donne

16:00-19:00 Finale per l’oro -48kg donne

16:00-19:00 Finali per il bronzo -60kg uomini

16:00-19:00 Finale per l’oro -60kg uomini

AZZURRI IN GARA

Sabato 27 luglio: Assunta Scutto (48 kg) e Andrea Carlino (60 kg)

PROGRAMMA JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.